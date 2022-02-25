Посредники в передаче взятки чиновнику эконадзора Ленобласти получили условные сроки

В Ленобласти вынесли приговор двоим посредникам во взятке между одной из фирм, занимающихся планировкой местности во Всеволожском районе Ленобласти, и начальником комитета по Госэконадзору региона.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти, в феврале 2020 года посредники получили 650 тысяч рублей от представителя частной фирмы, которые они, в свою очередь, должны были передать начальнику отдела комитета государственного экологического надзора Ленобласти.

Взамен чиновник обещал снизить штраф по административному делу в отношении организации, а также покровительство.

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В итоге суд приговор посредников к пяти с половиной годам и пяти годам и трем месяцам лишения свободы условно. Дело начальника еще рассматривается в суде.