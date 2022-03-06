Мишустин поручил подготовить проект о моратории на проверки бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 9 марта подготовить проект постановления о моратории на проверки бизнеса.

В кратчайшие сроки министерство должно «подготовить и внести в кабмин проект постановления по установлению моратория на проведение в 2022 году проверок, продлению действия ряда разрешений и лицензий, а также особенностей оценки безопасности продукции, ввозимой на территорию России, на соответствие установленным требованиям», сообщается на сайте кабмина.

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Эти инициативы являются частью комплекса мер, которые предложило правительство для обеспечения устойчивости экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.

Ранее правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов о мерах поддержки россиян и бизнеса.