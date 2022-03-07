На матче чемпионата Мексики по футболу погибли 17 человек

В результате массовой драки в матче девятого тура чемпионата Мексики по футболу между «Керетаро» и «Атласа» погибли 17 человек.

Встреча прошла 6 марта и была прервана на 62-й минуте из-за беспорядков на трибунах. К этому моменту «Атлас» вел со счетом 1:0. Изначально из доклада полиции стало известно о 22 пострадавших, а также о том, что двое находятся в критическом состоянии.

На данный момент мексиканская лига совместно с правоохранительными органами расследует произошедшее. Встреча будет перенесена на новую дату.