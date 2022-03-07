Где вместо Visa и MasterCard оформить карту UnionPay? Ее принимают в 180 странах

Visa и MasterCard приостанавливают все операции в России. Выпущенные в стране карты не будут работать за рубежом. Для путешествий рекомендуют оформить карту UnionPay, которую поддерживают в 180 странах, среди которых Швейцария, Греция, Италия, Испания, Германия, Мексика, Кипр, Таиланд и другие.
«Коммерсант» сообщает, в каких банках можно оформить карту UnionPay:
- «Россельхозбанк». Валюта счета: рубли. Категория карты: Classic, Instant Issue (мгновенный выпуск), Cobadge (с двумя платежными системами).
- «Газпромбанк». Валюта счета: рубли. Категория карты: Classic, Gold, Platinum.
- «Восточный». Валюта счета: рубли. Категория карты: Classic, Instant Issue (мгновенный выпуск).
- «Солидарность». Валюта счета: рубли, евро. Категория карты: Gold, Diamond, Cobadge.
- «Санкт-Петербург». Валюта счета: рубли. Категория карты: Classic, Diamond.
- «Зенит». Валюта счета: рубли, доллары, евро. Категория карты: Platinum.
UnionPay — национальная платежная система Китая, крупнейшая в мире за счет объема внутреннего рынка страны.
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05.03.2022 291