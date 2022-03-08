Toyota и Lexus возвращаются в Россию

В Toyota сделали новое заявление относительно своей дальнейшей судьбы в России.

По информации издания PRIMPRESS, один из крупнейших автоконцернов Toyota принял решение в отмене санкции по отношению к России и возвращению на ее рынок.

В корпорации заявили, что российские поставки приостанавливались исключительно из-за проблем с логистикой. Как только логистические цепочки восстановятся, японские автомобили снова начнут поступать на российский рынок.

В свою очередь со стороны Lexus было принято аналогичное решение.