Размер выплат на детей составит от 50 до 100 процентов прожиточного минимума — Котяков

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что размер выплат на детей от 8 до 16 лет в семьях с низким доходом может составить до 100% от прожиточного минимума.

По словам Котякова, семьи с низким доходом имеют право на пособие, которое может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания семьи.

Ранее президент России Владимир Путин предложил установить денежные выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет в семьях с низкими доходами.

Сообщается, что данная мера вступит в действие с 1 апреля, а первые выплаты россияне смогут получить уже в мае.

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По мнению кандидата экономических наук Александра Абрамова, пособия помогут гражданам сохранять спокойствие в сложившейся непростой ситуации.