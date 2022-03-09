Финляндия приостановит сотрудничество с Россией по науке и высшему образованию

Минобрнауки Финляндии рекомендуют вузам страны прекратить сотрудничество с российскими организациями-партнерами.

Об этом в среду, 9 марта, пишет РИА Новости, ссылаясь на официальное обращение Минобрнауки Финляндии.

Министерство образования и культуры рекомендует финским высшим учебным заведениям воздерживаться от любого сотрудничества с российскими организациями-партнерами в сфере высшего образования и науки. Согласно политике, новые проекты не должны инициироваться, а существующее сотрудничество между организациями должно быть временно приостановлено, — говорится в сообщении иностранного ведомства.

Однако подать заявление на въезд в Финляндию в качестве студента или исследователя все еще можно. То или иное гражданство не станет препятствием этому, заявила министр образования и культуры страны.