В СПбГУ предложили зачислять участников спецоперации на Украине в вузы без экзаменов

Соответствующие поправки в закон об образовании предложили внести представители СПбГУ.
Как сообщается на сайте вуза 9 марта, обращение к главе Министерства образования и науки РФ подготовил проректор СПбГУ по воспитательной работе Александр Бабич.
В обращении предлагается предоставить участникам военной спецоперации привилегии при поступлении в вузы. Например, поступать без экзаменов по программам бакалавриата или специалитета, а также получать второе высшее образование бесплатно.
Предложение было поддержано всеми участниками ректорского совещания:
Сегодня письмо будет направлено министру науки и высшего образования, — говорится на сайте вуза.
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09.03.2022 113