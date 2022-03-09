В СПбГУ предложили зачислять участников спецоперации на Украине в вузы без экзаменов

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующие поправки в закон об образовании предложили внести представители СПбГУ.

Как сообщается на сайте вуза 9 марта, обращение к главе Министерства образования и науки РФ подготовил проректор СПбГУ по воспитательной работе Александр Бабич.

В обращении предлагается предоставить участникам военной спецоперации привилегии при поступлении в вузы. Например, поступать без экзаменов по программам бакалавриата или специалитета, а также получать второе высшее образование бесплатно.

Предложение было поддержано всеми участниками ректорского совещания:

Сегодня письмо будет направлено министру науки и высшего образования, — говорится на сайте вуза.
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09.03.2022 113
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