Компания Valio все-таки продолжит работать в России

Финская компания Valio намерена продолжить производство в России. Приоритетом предприятия является сохранение рабочих мест.

Об этом вечером, 9 марта, пишет портал Online47 со ссылкой на официальный сайт компании.

Компания поддерживает функционирование производства и логистических операций, обязательства перед клиентами, партнёрами и сотрудниками выполняются, — говорится в сообщении предприятия.

В компании уточнили, что в сложившихся обстоятельствах приоритетом Valio является сохранение рабочих мест и соблюдение требований законодательства. Ранее в компании заявляли, что уйдут с российского рынка.

Ранее ivbg.ru писал о приостановке деятельности 70 ресторанов KFC, которые непосредственно принадлежат бренду Yum! Brands. Остальные точки фастфуда (порядка 1 тысячи ресторанов) действуют в России на правах франшизы и, предварительно, должны продолжить работу.