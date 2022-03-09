Александр Дрозденко выразил соболезнования семье второго погибшего на Украине ленинградца

При исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине погиб житель Ленинградской области. Это второй военнослужащий из 47-го региона, который уже не вернется домой.

Глава области Александр Дрозденко в среду, 9 марта, выразил слова поддержки семье Павла Вадимовича Позанена, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащий — уроженец поселка Кикерино Волосовского района Ленобласти.

Глубоко скорблю вместе с родными Павла Вадимовича Позанена, его близкими, одноклассниками по Кикеринской школе и однокурсниками по агропромышленному факультету Государственного института экономики, финансов, права и технологий, со всеми, кто знал и любил его — смелого, сильного, целеустремлённого. Настоящего патриота своей страны, — Александр Дрозденко .

Ранее губернатор 47-го региона обратился к ленинградцам, чтобы выразить слова соболезнования по случаю гибели нашего земляка — Дмитрия Александровича Федосеева. Он также принимал участие в военной спецоперации на Украине.