Российским авиакомпаниям позволят не возвращать иностранные самолеты

Решение о возврате должны принимать власти России.

Министерство транспорта России разработало проект постановления правительства, который призван сохранить в стране парк самолетов иностранного производства в условиях санкций.

Согласно документу, если лизингодатель расторгает договор с авиакомпанией и требует досрочно вернуть воздушное судно или двигатель, то решение о возврате должна одобрить правительственная комиссия по импортозамещению, пишет Интерфакс. Без этого согласия перевозчик может продолжить использование авиатехники.

Также из проекта следует, что авиакомпания может рассчитываться с лизингодателем в рублях, а обслуживать технику – в организациях, имеющих документ, подтверждающий их соответствие требованиям федеральных авиационных правил.