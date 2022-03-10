Пациентов Ленобласти ведут при помощи роботизированного обзвона

В 23 медицинских организациях Ленобласти осуществляется дистанционный мониторинг более 40 000 пациентов от СберЗдоровья

«Ленинградская область стала первой в стране, масштабно внедрившей дистанционный мониторинг пациентов. Мы планируем сохранить этот эффективный сервис и совместно со СберЗдоровьем продолжить наблюдением пациентов с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и другими диагнозами», ― подчеркнул глава регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Использование дистанционного мониторинга началось в августе 2021 года. За пять месяцев к платформе подключилось 15 733 пациента, осуществлено 354 346 звонков и проведено 1 354 консультации.

Сервис реализуется следующим образом: голосовой робот звонит пациентам, проводит опрос о состоянии здоровья и анализирует ответы. В зависимости от заболевания робот интересуется об общем самочувствии человека. Далее собранные данные передаются в приложение СберЗдоровье и отображаются в «Дневнике здоровья», к которому имеют доступ и пациент, и врач, что позволяет отслеживать динамику.

Как уже ранее писал ivbg.ru, «Сбербанк» запустил сервис постановки диагноза по симптомам – удаленно и бесплатно. СберЗдоровье действует так: пользователь перечисляет симптомы, а искусственный интеллект бесплатно предоставляет три наиболее вероятных диагноза. Точность – 75-91 % в зависимости от причины болезни.

После постановки возможных диагнозов, искусственный интеллект предложит пользователю проконсультироваться с врачом удаленно или записаться на прием с помощью СберЗдоровье.