Коронавирус подтвердился еще у 534 жителей Ленобласти — данные на 10 марта

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 534 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 175 933 человек, выздоровели — 132 890.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалево (+7), Ефимовский (+1), Мозолёво-1 (+1), Галично (+1), Дыми (+1), Сомино (+1).
- Волосовский район: Волосово (+6), Сумино (+1), п. Сельцо (+2), Терпилицы (+1), п. Курск (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+2), Большое Кикерино (+1), Лисино (+1).
- Волховский район: Волхов (+49), Колчаново (+1), Сясьстрой (+3), Хвалово (+2), Кисельня (+1), Новая Ладога (+4), Старая Ладога (+1), Селиваново (+1), Усадище (+1), Запорожье (+1), Хотуча (+1), Златынь (+1), Рассвет (+4), Бережки (+4).
- Всеволожский район: Мурино (+15), Всеволожск (+23), Кудрово (+10), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+2), Энколово (+1), д. Щеглово (+2), Сертолово (+3), Осельки (+1), Кузьмоловский (+2), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Вартемяги (+2), Борисова Грива (+1), Бугры (+5), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+3), Павлово (+2), массив Корнево, СНТ Спутник (+1), Рахья (+2), Ненимяки (+2), Сярьги (+1), Грибное (+1), Касимово (+1), Рыжики (+1), Бриллиант (+1), Лесколово (+3).
- Гатчинский район: Гатчина (+17), Тайцы (+2), Рождествено (+1), Большево (+1), д. Никольское (+1), Кобралово (+2), Сиверский (+3), Вырица (+2), Пудомяги (+1), Дивенский (+1), Коммунар (+5), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Большое Рейзино (+2), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Дружная Горка (+2), Сусанино (+1), Красницы (+2), Лукаши (+1), Тойворово (+1), Кобринское (+2), Межно (+1), Торфопредприятие (+1), Новое Поддубье (+1).
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03.03.2022 469
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Ополье (+1), Вистино (+1).
- Киришский район: Глажево (+11), Будогощь (+6), Пчевжа (+1), Кусино (+1).
- Кировский район: Кировск (+7), Шлиссельбург (+1), Назия (+1), Путилово (+2), Мга (+5).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Свирьстрой (+1), Алеховщина (+2), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+2), Шамокша (+1), Надпорожье (Алёховщинское с/п) (+1), Шархиничи (Алёховщинское с/п) (+1).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Лаголово (+2), Оржицы (+1), Лебяжье (+11), Копорье (+2), Кипень (+1), Форт Красная Горка (+1), Ломаха (+1), Коваши (+1).
- Лужский район: Луга (+8).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+11), Лукинская (+1), Вознесенье (+1), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+19), Сосново (+6), Саперное (+2), Петровское (+1), Снегиревка (+1), Мельниково (+1), Громово (+2), Кузнечное (+14), Плодовое (+1), Мичуринское (+1), Моторное (+2), Суходолье (+1), Ларионово (+1), Ромашки (+2), Удальцово (+2), Торфяное (+1), Веснино (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+80), Пашозеро (+2), Шуйга (+1), Шугозеро (+15), Цвылёво (+1), Макарьино (+1).
- Тосненский район: Нурма (+2), Тосно (+16), Никольское (+8), Лисино-Корпус (+1), Новолисино (+1), Федоровское (+2), п. Любань (+2).