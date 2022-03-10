Коронавирус подтвердился еще у 534 жителей Ленобласти — данные на 10 марта

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 534 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 175 933 человек, выздоровели — 132 890.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалево (+7), Ефимовский (+1), Мозолёво-1 (+1), Галично (+1), Дыми (+1), Сомино (+1).

Волосовский район: Волосово (+6), Сумино (+1), п. Сельцо (+2), Терпилицы (+1), п. Курск (+1), Беседа (+1), Большая Вруда (+2), Большое Кикерино (+1), Лисино (+1) .

Волховский район: Волхов (+49), Колчаново (+1), Сясьстрой (+3), Хвалово (+2), Кисельня (+1), Новая Ладога (+4), Старая Ладога (+1), Селиваново (+1), Усадище (+1), Запорожье (+1), Хотуча (+1), Златынь (+1), Рассвет (+4), Бережки (+4) .

Всеволожский район: Мурино (+15), Всеволожск (+23), Кудрово (+10), Янино-1 (+2), Новое Девяткино (+2), Энколово (+1), д. Щеглово (+2), Сертолово (+3), Осельки (+1), Кузьмоловский (+2), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Вартемяги (+2), Борисова Грива (+1), Бугры (+5), Агалатово (+2), пгт. им. Свердлова (+3), Павлово (+2), массив Корнево, СНТ Спутник (+1), Рахья (+2), Ненимяки (+2), Сярьги (+1), Грибное (+1), Касимово (+1), Рыжики (+1), Бриллиант (+1), Лесколово (+3) .

Гатчинский район: Гатчина (+17), Тайцы (+2), Рождествено (+1), Большево (+1), д. Никольское (+1), Кобралово (+2), Сиверский (+3), Вырица (+2), Пудомяги (+1), Дивенский (+1), Коммунар (+5), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Большое Рейзино (+2), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Дружная Горка (+2), Сусанино (+1), Красницы (+2), Лукаши (+1), Тойворово (+1), Кобринское (+2), Межно (+1), Торфопредприятие (+1), Новое Поддубье (+1) .

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