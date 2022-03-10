В России предложили продавать хлеб без упаковки

В первые два месяца 2022 года стоимость упаковки выросла в 1,5 раза.

Российский союз пекарей поддержал инициативу продажи хлеба без упаковки. Это должно снизить производственные расходы и, соответственно, отпускную цену.

На данный момент на упаковку приходится порядка 5% отпускной цены на хлеб. За первые два месяца текущего года ее стоимость выросла в 1,5 раза, а за прошлый год — в 2,5.

Мы полностью поддерживаем эту инициативу, на наш взгляд, от этого решения можно только выиграть. На производстве и спецтранспорте имеются все условия, чтобы хлеб не нуждался в упаковке. Очевидный жирный плюс — экономия. Упаковка в основном импортная, цены на нее постоянно взлетали, — заявил президент союза пекарей Алексей Ляпин.

Ранее россиян предупреждали о подорожании хлебобулочных изделий до 30 %. Такие прогнозы давал Fazer Group, который накануне объявил о приостановке своей деятельности в России. В компании сообщали, что возросшая цена на хлеб связана с увеличением себестоимости производства на 18,4%.