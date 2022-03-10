На столах полевой кухни российских военных всегда ждет свежий хлеб и горячая каша с мясом.

Комсомольская правда делится видеороликом, которое ранее опубликовало Министерство обороны РФ. На кадрах демонстрируется быт военнослужащих России, которые сейчас принимают участие в спецоперации на Украине.

Обеспечение продовольствием российских воинов и, хотя бы, минимальными условиями для гигиены стоит на особом контроле оборонного ведомства. Следом за вооруженными силами следуют полевые кухни и даже хлебозаводы, способные выпекать до 6 тонн хлеба в сутки каждый.

При этом, воинский рацион, несмотря на условия, крайне разнообразен — на передовой доступны даже соленья, овощи и зелень. Кроме того, продовольствия хватает, чтобы обеспечить не только нужды армии, но и местного населения.

Также в российской армии налажена работа и мобильных пунктов для соблюдения гигиены. Простыми словами, в распоряжении солдат есть мобильная баня. И мобильная она не только потому, что может сменить местоположение в любое время — она способна работать в чистом поле без электричества. Это стало возможно благодаря использованию дизель-генераторов.

Но и это еще не все, чем могут похвастаться российские военнослужащие. Для ночлега в полевых условиях используются переносные шатры-палатки, с мягкими постелями. Каждая из них оборудована «буржуйкой» — небольшой, но крайне удобной и эффективной печкой.