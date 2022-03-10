Врач предупредила аллергиков о тяжелой весне

Долгожданная весна принесет радость не всем. Эксперт предупредила страдающих от аллергии, что цветение опасных растений в этом году обещает быть особо бурным.

Об этом узнало издание Известия в беседе с врачом-аллергологом и иммунологом Аллой Рыжих.

Сезон аллергии ждем в сроки, потому что «первые звоночки» уже были. В теплые дни пыльца из южных районов доносилась так или иначе. Например, ольха уже дала о себе знать, — цитирует издание специалиста.

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Кроме ольхи, в южных районах уже начинает цвести мимоза, а совсем скоро и орешник. Иммунолог рассказала, что пики цветения растений наступают раз в четыре года. Особенно тяжелыми стали 2010, 2014, 2016 года. В нынешний год прогнозируется похожая картина.