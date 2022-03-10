Кинотеатр в Тихвине решил не закрываться после уговоров местных жителей

Руководство тихвинского кинотеатра, которое ранее объявило о прекращении показов, отменило свое решение. На этом настояли местные жители.

Об этом вечером, 10 марта, пишет 47news со ссылкой на сообщение представителей кинотеатра. Однако прийти на мартовские сеансы можно будет только на выходных или в период школьных каникул.

По вашим многочисленным просьбам и оценив текущую ситуацию с наличием фильмов, мы приняли решение работать в марте в выходные и каникулярные дни. Это будет 12,13,19,20 и период с 24 по 31 марта, указано в сообщении руководства кинотеатра.

Также в группе кинотеатра «Вконтакте» уже представлен предварительный список фильмов, который смогут увидеть тихвинцы. В репертуаре заведения пока остаются только известные отечественные фильмы, поскольку ранее голливудские студии отказались от проката в России.

Так, буквально за день до начала показа нового «Бетмена», студия отказалась показывать киноленту в России.