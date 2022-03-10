В Ленобласти предложили продлить программу льготной ипотеки

В 47-м регионе намерены сохранить набранные темпы ввода жилья. Для этого руководство Ленобласти разработает комплекс мер поддержки.

Об этом в четверг, 10 марта, пишет пресс-служба правительства Ленобласти. По итогам заседания девелоперского сообщества и администрации региона, 10 марта были предложены 11 инициатив, которые направят в Минстрой РФ.

… (инициативы) коснутся льготного ипотечного кредитования, долевого строительства, регулирования цен на стройматериалы и сокращение сроков получения разрешительной документации, — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Полный перечень предложений будет сформирован до конца недели, заявили в региональном правительстве. Сейчас наиболее востребованным у застройщиков Ленобласти является:

повышение максимальной суммы ипотечного кредита с государственной поддержкой до 6 млн;

выдача льготной ипотеки семьям с одним ребенком;

поэтапное раскрытие счетов эскроу по мере выполнения работ;

возвращение объектов социального назначения в программу «Стимул»;

объединение ряда процедур по разработке и выдаче градостроительной документации.