В Ленобласти предложили продлить программу льготной ипотеки

Автор: Анастасия Щербакова
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В 47-м регионе намерены сохранить набранные темпы ввода жилья. Для этого руководство Ленобласти разработает комплекс мер поддержки.

Об этом в четверг, 10 марта, пишет пресс-служба правительства Ленобласти. По итогам заседания девелоперского сообщества и администрации региона, 10 марта были предложены 11 инициатив, которые направят в Минстрой РФ.

… (инициативы) коснутся льготного ипотечного кредитования, долевого строительства, регулирования цен на стройматериалы и сокращение сроков получения разрешительной документации, — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Полный перечень предложений будет сформирован до конца недели, заявили в региональном правительстве. Сейчас наиболее востребованным у застройщиков Ленобласти является:

  • повышение максимальной суммы ипотечного кредита с государственной поддержкой до 6 млн;
  • выдача льготной ипотеки семьям с одним ребенком;
  • поэтапное раскрытие счетов эскроу по мере выполнения работ;
  • возвращение объектов социального назначения в программу «Стимул»;
  • объединение ряда процедур по разработке и выдаче градостроительной документации.
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