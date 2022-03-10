Тихвинское предприятие задолжало сотрудникам 800 тысяч рублей с прошлого года

Обязательства перед сотрудниками компания из Тихвина выполнила только после вмешательства прокуратуры.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области 10 марта, в четверг.

Как стало известно, 16 работников Тихвинского ЦППК (центр профессиональной подготовки и повышения квалификации дорожников) не получили зарплаты за ноябрь и декабрь 2021 года, а также за январь 2022 года. Общая сумма составила более 800 тысяч рублей.

Прокуратурой в отношении работодателя было возбуждено административное дело по статье о невыплате в установленный срок заработной платы. После вмешательства ведомства, организация полностью выполнила свои обязательства.