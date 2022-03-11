Фотограф заснял яркое северное сияние над Ладожским озером

Автор: Сергей Агутин
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Фотограф заснял яркое северное сияние в темно-синем ночном небе над Новой Ладогой. Несмотря на весну, замерзшее озеро на снимках напоминает о морозных неделях зимы, дополняя раскрашенное небо.

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Фотограф заснял яркое северное сияние над Ладожским озером северное сияние, новая ладога, Ладожское озеро
Фотограф заснял яркое северное сияние над Ладожским озером северное сияние, новая ладога, Ладожское озеро

Фото: t.me/astrophotoboloto

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