Фотограф заснял яркое северное сияние над Ладожским озером

Фотограф заснял яркое северное сияние в темно-синем ночном небе над Новой Ладогой. Несмотря на весну, замерзшее озеро на снимках напоминает о морозных неделях зимы, дополняя раскрашенное небо.

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Если бы вы увидели эти фото в сети, вы бы узнали Ленинградскую область? Или в первую очередь подумали бы, что это Крайний Север?

Фото: t.me/astrophotoboloto