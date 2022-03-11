Макс Барских запретил использовать свою музыку на территории России

Ранее он отменил все концерты в стране и решил не возвращать деньги за билеты зрителям.

Певец Макс Барских продолжает провоцировать российских людей и записывает новые видеообращения с негативными высказываниями о стране. На этот раз он решил запретить использовать его песни на территории России, о чем заявил в Instagram. Он предложил всем украинским коллегам присоединиться к бойкоту.

Он также заявил, что разрывает все контракты с российскими компаниями. Ранее Барских заявил о том, что больше не будет давать концерты в России и не собирается возвращать деньги слушателям за купленные ранее билеты. Певец получил много критики в свой адрес не только от зрителей, но и от коллег, в том числе российских.