Зарубежные артисты отменяют концертные туры в России

После введения антироссийских санкций продажа билетов на концерты и выступления западных исполнителей фактически остановилась. Участники развлекательного рынка утверждают, что у них возникли проблемы с расчетами с зарубежными партнерами.

Эксперты сообщили газете «Коммерсант», что новый кризис будет пострашнее последствий пандемии.

Уже отменили концерты в России Imagine Dragons, Green Day и Brainstorm. Пока не остановлены продажи билетов на июньский фестиваль Park Live. Там должны выступить Placebo, Sum 41 и My Chemical Romance.

Перенесены без конкретной даты все концерты Ёлки, Оксимирона и Монеточки. Не состоятся мартовские выступления пианистов и оперных исполнителей в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича и Московской филармонии.

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Глава ГК SAV Entertainment и «Русского шоу-центра» Владимир Зубицкий заявил, что не может себе представить масштаб грядущих убытков. Из-за коронавирусных ограничений некоторые компании уже потеряли 90-100% выручки.