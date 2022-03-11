Путин поддержал предложение Шойгу передать вооружение ДНР и ЛНР

Министра обороны Сергей Шойгу предложил президенту России Владимиру Путину передать Вооруженным силам ДНР и ЛНР технику и вооружение, захваченные у украинских военных. Президент согласился с идеей.

Республикам передадут трофейную технику западного производства и оружие, в том числе танки и комплексы Javelin. Как отметил глава государства, он готов принять соответствующие решения, которые от него требуются.

«Что касается поставки вооружения, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи», — отметил Путин.

Напомним, вторую неделю продолжается специальная операция на Донбассе, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля.