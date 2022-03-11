Рестораны McDonald’s могут открыться снова уже через полтора месяца

Полная заработная плата, все социальные льготы и гарантии будут сохранены.
Представитель компании McDonald’s сообщает ТАСС, что рестораны быстрого питания McDonald’s, которые закрываются на территории Москвы и России 14 марта, могут открыться снова через шесть месяцев. Все работники продолжат получать зарплату.
— Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней, — сказал собеседник агентства.
Напомним, что с 14 марта планируется приостановить обслуживание в предприятиях сети McDonald’s по всей России, при этом офис компании и благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжат работать как и прежде.
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09.03.2022 236