Рестораны McDonald’s могут открыться снова уже через полтора месяца

Полная заработная плата, все социальные льготы и гарантии будут сохранены.

Представитель компании McDonald’s сообщает ТАСС, что рестораны быстрого питания McDonald’s, которые закрываются на территории Москвы и России 14 марта, могут открыться снова через шесть месяцев. Все работники продолжат получать зарплату.

— Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней, — сказал собеседник агентства.

Напомним, что с 14 марта планируется приостановить обслуживание в предприятиях сети McDonald’s по всей России, при этом офис компании и благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжат работать как и прежде.