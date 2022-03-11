Пожаловаться на иностранные компании, ушедшие из России, можно будет по горячей линии

Роспотребнадзор с 12 марта запускает всероссийскую горячую линию по защите российских потребителей.

Горячая линия будет функционировать для потребителей, пострадавших от предприятий, разорвавших отношения с российским рынком товаров и услуг. Информация об этом появилась на сайте Роспротребнадзора.

Звонок на горячую линию будет бесплатным. Связаться с ведомством можно будет по номеру: 8 800 555-49-43 в круглосуточном режиме.

Как передает Роспотребнадзор, обратившимся на горячую линию операторы расскажут, что делать, если вы столкнулись с нарушением своих прав. Специалисты Роспотребнадзора также помогут подготовить претензии и иски по особо сложным ситуациям.