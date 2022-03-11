Роскомнадзор дал россиянам время до 14 марта, чтобы скачать фото и видео из Instagram

Социальная сеть Instagram будет функционировать в России еще три дня.

Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора вечером, 11 марта.

Ведомство решило перенести на 14 марта полную блокировку Instagram. Это время дается российским пользователям, чтобы они успели загрузить всю необходимую информацию из своих аккаунтов.

…доступ к Instagram в 00 часов 14 марта (будет ограничен), предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода, — указано в сообщении ведомства.

Напомним, информация о блокировке сервиса в России стало известно сегодня, 11 марта. При этом, WhatsApp не будет заблокирован в России, если компанию Meta внесут в список экстремистских организаций.