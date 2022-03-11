Александр Дрозденко отказался от использования Instagram

Глава Ленобласти решил покинуть социальную сеть после одобрения компанией Meta призывов к насилию в отношении российских граждан.

Об этом губернатор Ленинградской области пишет в своем недавно созданном канале Telegram.

Из-за политики компании Meta, направленной на разжигание межнациональной и межгосударственной вражды, с понедельника буду работать и отвечать в канале в Telegram, — пишет Дрозденко в мессенджере.

Кроме того, глава региона не исключил, что может общаться с подписчиками и в других социальных сетях.

Напомним, о блокировке Instagram в России стало известно 11 марта. Роскомнадзор решил ограничить доступ к сервису из-за призывов его руководства к насилию в отношении граждан России.

Позже стало известно, что ведомство отложило блокировку соцсети до 14 марта, чтобы россияне успели скачать из своих аккаунтов необходимую им информацию.