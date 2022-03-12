В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние

В области и городе минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Очевидцам удалось заснять сполохи над Парнасом и на Ладоге. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
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11.03.2022 146