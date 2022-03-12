В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В области и городе минувшей ночью вновь наблюдали северное сияние.

В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, погода, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, погода, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, погода, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, погода, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, погода, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, погода, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, погода, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, погода, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, погода, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

Очевидцам удалось заснять сполохи над Парнасом и на Ладоге. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, погода, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Петербургом и Ленобластью наблюдали северное сияние Северное сияние в Санкт-Петербурге, Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, погода, Петербург, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Вам будет интересно
Фотограф заснял яркое северное сияние над Ладожским озером
Фотограф заснял яркое северное сияние в темно-синем ночном небе над Новой Ладогой. Несмотря на весну, замерзшее озеро на снимках напоминает...
11.03.2022 146
Автор