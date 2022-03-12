В России выявили более 48 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки

В России за последние сутки зафиксировали 48 154 новых случаев Covid-19.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 1 655, Санкт-Петербурге — 2 381, Московской области — 563. За сутки от коронавируса умерли 630 пациентов. Полностью выздоровели 156 851.
В Ленобласти за последние сутки выявлено 400 новых случаев COVID-19.
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12.03.2022 97