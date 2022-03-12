Двухлетний малыш был госпитализирован из всеволожского детского сада

Автор: Александр Селиванов
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Прокуратура Ленобласти уже начала проверку по факту произошедшего.

По информации прокуратуры Ленобласти, житель Ленобласти привез своего двухлетнего сына из детского сада во Всеволожскую клиническую больницу.

Медики диагностировали у ребенка множественные переломы костей черепа и лицевых костей.

В настоящее время в произошедшем разбирается прокуратура.

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26.01.2022 772
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