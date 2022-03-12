Двухлетний малыш был госпитализирован из всеволожского детского сада

Прокуратура Ленобласти уже начала проверку по факту произошедшего.
По информации прокуратуры Ленобласти, житель Ленобласти привез своего двухлетнего сына из детского сада во Всеволожскую клиническую больницу.
Медики диагностировали у ребенка множественные переломы костей черепа и лицевых костей.
В настоящее время в произошедшем разбирается прокуратура.
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