Движение на 8 трассах Ленобласти 16 марта будет ограничено

В Ленинградской области продолжается ремонт дорожного покрытия и установка специальных знаков. Публикуем перечень региональных трасс, где 16 марта придется сбавить скорость.

Данные об ограничениях на дорогах приводит ФКУ Упрдор «Северо-Запад во вторник, 15 марта.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 57, 75, 78, 80, 84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 670-674,629-630 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 110, 124, 130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

Вам будет интересно ПФР оставил более тысячи детей Ленобласти без выплат. В дело вмешалась прокуратура В Ленинградской области Пенсионный фонд дал массовый отказ в назначении пособий и выплат семьям с детьми. Об этом пишет пресс-служба Прокуратуры... 15.03.2022 196

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

-км 480, 482, 489, 498 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 100-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;

— км 0-15 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров;

А-181 «Магистральная»:

— км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежного вала автогрейдером.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 13-24 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 09:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков;

— км 49-51, 56-58 ограничение скорости в сторону Приозерска с 09:00 до 19:00, ремонт СБО;

— км 37-56 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, мойка СБО механизированным способом.