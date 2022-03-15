Артисты Чеченской республики передали патриотическую эстафету Ленобласти

Флешмоб призван показать, что многонациональный народ России един и поддерживает российскую армию.

Всероссийская акция под названием #Россия_Мы стартовала 11 марта в Ростовской области, в ней уже успели принять участие более 30 регионов страны. 14 марта артисты Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» передали эстафету 47 региону.

«Чеченцы – часть могучего, сильного, многонационального народа России. Мы – единый народ. Ленинградская область и Ханты-Мансийский автономный округ, принимай эстафету!», — подчеркнули артисты из Чечни.