Россиянам рассказали, какие товары могут исчезнуть с прилавков из-за санкций

Эксперты рассказали, какие товары вскоре нельзя будет увидеть на полках магазинов. Продовольственного кризиса не произойдет, поскольку зарубежные продукты смогут заменить импортным или поставками из других стран.

Как пишет «Газета.ru», ссылаясь на партнера компании Strategy Partners, предоставляющей услуги по разработке бизнес-стратегии, продуктового «коллапса» в стране не произойдет. Прилавки магазинов всегда будет чем заменить, однако с некоторыми категориями товаров все же возникнут проблемы.

Такая ситуация возможна с фруктами — в России производится порядка 40% фруктов от общего потребления.

…в Союзе производителей ягод считают, что в ближайшее время могут сократиться поставки фруктов на российский рынок, поскольку большая их часть ввозится из-за рубежа», — цитирует издание своего собеседника.

По словам экспертов, ждать рисков в поставках сырья для производства кофе и чая — не стоит. Однако с прилавков исчезнут напитки от компании PepsiCo, пиво марки Heineken и крупнейших чешских пивоварен, крепкий алкоголь, принадлежащий компании Diageo.

По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, с полок магазинов пропадет «самое лучшее в каждой товарной категории», а стоимость российских товаров увеличится.

Кроме того, могут начаться проблемы с поставкой электронной техники, а также доставкой тканей и фурнитуры.

Директор по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексей Мисаилов в свою очередь заявил, что часть компаний планирует приостановку поставок в Россию до середины апреля 2022 года, другие ― на три месяца. Однако давать более точные прогнозы в текущей ситуации нереально.