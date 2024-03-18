В субботу, 16 марта, исполнилось 10 лет с момента проведения референдума в Севастополе и Крыму, в результате которого 18 марта был подписан договор на включение в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Редакция ivbg.ru рассказывает, какие события к этому привели.
Предыстория
В 1954 году Крымская область стала частью Украинской ССР. Через 37 лет, в 1991 году Крым получил автономию и преобразовался в Крымскую АССР. После развала СССР на территории независимой Украины появился регион, где расположен Черноморский флот РФ, а основная часть населения — этнические русские.
В 1992 году в Крыму пытались поднять вопрос о независимости полуострова, но парламент Украины указал на незаконность действий и разграничил крымские и украинские полномочия, пообещав экономическую поддержку.
С начала 1992 года появились опасения военного конфликта между Россией и Украиной. Причин было несколько. Первая — власти РФ объявили передачу Крымской области в состав УССР незаконной. Вторая причина — затянувшиеся переговоры о статусе Черноморского флота превратились в провозглашение Севастополя российским городом Верховным Советом России. И последняя — жители полуострова имели в основном пророссийские настроения. В 1996 году стороны признали Крым частью Украины.
Крымскому сепаратизму того времени помешало нежелание России вступать в конфликт с Украиной. Также руководство нашей страны стремилось сблизиться с Западом, поэтому РФ было невыгодно демонстрировать амбиции на другие территории. Внутри самой страны шёл вооруженный конфликт в Чечне, что не давало возможности поддержать заграничное стремление к отделению.
Возникновение политического кризиса на украинской территории
В результате отказа правительства Украины подписывать соглашение с Евросоюзом о сотрудничестве между сторонами в ноябре 2013 года страну охватил политический кризис. Приверженцы евроинтеграции объявили, что действующие представители государственной власти должны немедленно покинуть свои посты. После этого в Киеве начались беспорядки, которые быстро распространились по всей Украине. Представители Автономной Республики Крым отказались поддерживать возникшую оппозицию.
Переход власти на Украине к оппозиции
22 февраля 2014 года на Украине произошёл государственный переворот: власть перешла к оппозиции, а глава страны Виктор Янукович оставил столицу. На следующий день обязанности президента Украины принял политик Александр Турчинов, одновременно с этим получивший должность Верховного главнокомандующего ВС Украины. Также 23 февраля действующая власть отменила закон, согласно которому русский язык считался региональным во многих областях Украины. Нововведение вызвало недовольство русскоговорящих граждан, особенно проживающих на полуострове.
Акции против нового правительства в Крыму и Севастополе
В тот же день, 23 февраля 2014 года, в Крыму началась бессрочная акция против новых украинских властей возле здания Верховного совета. Граждане требовали независимости полуострова от Украины. Митинг в Севастополе привёл к смене местной власти. Главой города стал Алексей Чалый. В ходе протеста в Крыму начали формироваться отряды самообороны.
26 февраля в Симферополе возле здания парламента состоялось столкновение новой украинской власти с крымскими сепаратистами. Деятельность Верховного совета свернули. А 27 февраля новым премьер-министром Автономной Республики Крым стал руководитель движения «Русское единство» Сергей Аксёнов.
Референдум о статусе Крыма
Дата проведения народного голосования по вопросу статуса полуострова несколько раз менялась. Изначально предлагалось провести его 25 мая 2014 года. После обращения Сергея Аксёнова к Владимиру Путину с просьбой посодействовать в установлении мира в Крыму референдум перенесли на 30 марта. 1 марта глава России заручился согласием Совета Федерации РФ на использование военных сил страны на территории Украины, а члены городского совета Севастополя поддержали проведение народного голосования в Крыму.
6 марта крымское правительство обратилось с просьбой к Путину о включении полуострова в состав России. Дата проведения референдума установилась окончательно — 16 марта 2014 года. Одновременно с этим горсовет Севастополя принял решение об участии в народном крымском голосовании. В процессе подготовки к проведению общекрымского референдума 11 марта Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет подписали Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и Севастополя.
Как проходил референдум?
Все участники голосования должны были ответить на два вопроса. Первый — «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» и второй — «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». Решение считалось утвержденным, если на один из вопросов было свыше 50% «за». Опросники изготовили на украинском, русском и крымско-татарском языках.
Согласно итогам референдума, 96,77% жителей Крыма и 95,6% респондентов из Севастополя согласились с объединением с Россией.
Явка на голосование в Крыму достигла 83,1% от общего населения, а в Севастополе — 89,5%. Голосование контролировало свыше 50 наблюдателей из 21 страны, среди которых были представители Израиля, Италии и Франции.
Как прошло провозглашение независимости Крыма?
В один день произошёл ряд важных событий для Республики Крым. 17 марта 2014 года Верховный совет официально задокументировал Крым в роли независимого суверенного государства. В постановлении прописали предложение к РФ принять в состав России Республику Крым в качестве нового субъекта. Городской совет Севастополя единогласно решил войти в состав РФ в качестве города федерального значения.
Парламент Крыма получил статус Государственного совета Республики, а Севастопольский горсовет преобразовался в Законодательное собрание. Госсобственность Украины перешла во владение Крыма. Украинское законодательство и решения других органов власти Украины упразднили на территории полуострова.
В тот же день Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством.
Как Крым стал частью России?
18 марта 2014 года стороны подписали Договор о принятии Республики Крым в состав России и образовании на территории РФ новых субъектов.
21 марта глава России одобрил закон о придании юридической силы вышеуказанному договору и конституционный закон о присоединении Республики Крым и Севастополя к РФ в качестве субъектов Федерации. Также Путин утвердил указ об образовании Крымского федерального округа, частью которого стали Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Вечером в честь знаменательного события в Москве, Севастополе и Симферополе устроили праздничный салют.
11 апреля того же года утвердили Конституцию Республики Крым, где указано, что государственными языками на полуострове являются русский, украинский и крымско-татарский.
Памятная дата
Ежегодно с 2014 года 18 марта в Крыму проходит День воссоединения Крыма с Россией, который официально установлен в законе «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».
В честь юбилейной памятной даты в Выборге состоится концерт «Крымская весна».