В субботу, 16 марта, исполнилось 10 лет с момента проведения референдума в Севастополе и Крыму, в результате которого 18 марта был подписан договор на включение в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Редакция ivbg.ru рассказывает, какие события к этому привели.

Предыстория

В 1954 году Крымская область стала частью Украинской ССР. Через 37 лет, в 1991 году Крым получил автономию и преобразовался в Крымскую АССР. После развала СССР на территории независимой Украины появился регион, где расположен Черноморский флот РФ, а основная часть населения — этнические русские.

В 1992 году в Крыму пытались поднять вопрос о независимости полуострова, но парламент Украины указал на незаконность действий и разграничил крымские и украинские полномочия, пообещав экономическую поддержку.

С начала 1992 года появились опасения военного конфликта между Россией и Украиной. Причин было несколько. Первая — власти РФ объявили передачу Крымской области в состав УССР незаконной. Вторая причина — затянувшиеся переговоры о статусе Черноморского флота превратились в провозглашение Севастополя российским городом Верховным Советом России. И последняя — жители полуострова имели в основном пророссийские настроения. В 1996 году стороны признали Крым частью Украины.

Крымскому сепаратизму того времени помешало нежелание России вступать в конфликт с Украиной. Также руководство нашей страны стремилось сблизиться с Западом, поэтому РФ было невыгодно демонстрировать амбиции на другие территории. Внутри самой страны шёл вооруженный конфликт в Чечне, что не давало возможности поддержать заграничное стремление к отделению.

Возникновение политического кризиса на украинской территории

В результате отказа правительства Украины подписывать соглашение с Евросоюзом о сотрудничестве между сторонами в ноябре 2013 года страну охватил политический кризис. Приверженцы евроинтеграции объявили, что действующие представители государственной власти должны немедленно покинуть свои посты. После этого в Киеве начались беспорядки, которые быстро распространились по всей Украине. Представители Автономной Республики Крым отказались поддерживать возникшую оппозицию.

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Переход власти на Украине к оппозиции

22 февраля 2014 года на Украине произошёл государственный переворот: власть перешла к оппозиции, а глава страны Виктор Янукович оставил столицу. На следующий день обязанности президента Украины принял политик Александр Турчинов, одновременно с этим получивший должность Верховного главнокомандующего ВС Украины. Также 23 февраля действующая власть отменила закон, согласно которому русский язык считался региональным во многих областях Украины. Нововведение вызвало недовольство русскоговорящих граждан, особенно проживающих на полуострове.

Акции против нового правительства в Крыму и Севастополе

В тот же день, 23 февраля 2014 года, в Крыму началась бессрочная акция против новых украинских властей возле здания Верховного совета. Граждане требовали независимости полуострова от Украины. Митинг в Севастополе привёл к смене местной власти. Главой города стал Алексей Чалый. В ходе протеста в Крыму начали формироваться отряды самообороны.