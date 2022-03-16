В России намерены создать аналог Instagram с созвучным названием

Бывший сокурсник Павла Дурова («ВКонтакте», Telegram) занимается разработкой «Росграма». Он должен будет заменить ныне заблокированный Instagram.
Недавно стало известно, что в России началась разработка социальной сети «Росграм», которая по своей концепции будет схожа со своим иностранным аналогом. Портал 78/НОВОСТИ узнал мнение эксперта о возможном конкуренте отечественной разработки популярному сервису.
По мнению интернет-маркетолога Натальи Ефремовой, создание полного аналога Insragram не выгодно с точки зрения экономики. Разработка и привлечение аудитории обойдется в колоссальные суммы. Осложняют разработку проекта и существующие популярные сервисы. Например, «ВКонтакте», который предоставляет почти полный спектр функций — от досуга до инструментов для ведения бизнеса.
Как заявила маркетолог, создание «Росграма» уже не целесообразно. Пользователи, продвигавшие свои услуги в Instagram, вероятно, перейдут в соцсети, которым ничего не грозит.