В России намерены создать аналог Instagram с созвучным названием

Бывший сокурсник Павла Дурова («ВКонтакте», Telegram) занимается разработкой «Росграма». Он должен будет заменить ныне заблокированный Instagram.

Недавно стало известно, что в России началась разработка социальной сети «Росграм», которая по своей концепции будет схожа со своим иностранным аналогом. Портал 78/НОВОСТИ узнал мнение эксперта о возможном конкуренте отечественной разработки популярному сервису.

По мнению интернет-маркетолога Натальи Ефремовой, создание полного аналога Insragram не выгодно с точки зрения экономики. Разработка и привлечение аудитории обойдется в колоссальные суммы. Осложняют разработку проекта и существующие популярные сервисы. Например, «ВКонтакте», который предоставляет почти полный спектр функций — от досуга до инструментов для ведения бизнеса.

Как заявила маркетолог, создание «Росграма» уже не целесообразно. Пользователи, продвигавшие свои услуги в Instagram, вероятно, перейдут в соцсети, которым ничего не грозит.

78/НОВОСТИ Наталья Ефремова. Создание любого приложения требует большого количества исследований, времени, дополнительных инвестиций, сейчас пользователи с опаской относятся к чему-то новому. Они могут попробовать приложение, но остаться в той же соцсети, которую они вели. С точки зрения стартапа — это интересный проект, но вопрос к самим разработчикам, насколько быстро они готовы предоставить качественную платформу, потому что согласно исследованиям пользователи становятся более требовательными к интерфейсу, к функционалу, к скорости, — рассказала порталуНаталья Ефремова.