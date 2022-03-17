В Ленобласти проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» продлится в Ленобласти до 25 марта

В указанный период всех жителей Ленобласти, которые знают или подозревают о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, просят сообщать их по телефону «горячей линии» ГУ МВД России: 8 (812) 573-79-96.

Цель акции «Сообщи, где торгуют смертью» – привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и проверка оперативно-значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.