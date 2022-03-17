До 18 апреля принимаются документы на гранты «Ленинградский фермер», до 20 апреля ― на грант «Ленинградский гектар».

«Ленинградский фермер» это грант до 5 млн рублей в молочном и мясном животноводстве, выращивании картофеля и овощей открытого грунта, и до 3 млн рублей ― в других отраслях АПК для начинающих сельхозпроизводителей.

Грант «Ленинградский гектар» заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе. и до 3 млн рублей «подъёмных» на реализацию проектов, направленных на вовлечение в оборот сельхозземель. Все подробности на сайте комитета по АПК