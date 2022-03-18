11-летняя девочка из Петербурга пожертвовала деньги на лечение тяжелобольного льва

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Подаренные на день рождения деньги юная благотворительница решила отправить на лечение и реабилитацию льва по кличке Принц.

Об этом пишет портал Мойка78 в пятницу, 18 марта. В Петербурге 11-летняя девочка решила помочь страдающему от недугов льву Принцу. Она пожертвовала на его лечение круглую сумму.

Деньги маленькая петербурженка получила на день рождения в качестве подарка от родителей. Вместо покупок игрушек и сладостей, девочка отдала средства на лечение Принца.

Тяжелобольной лев находится под присмотром медиков центра «Велес» с начала марта. Привезли его из Краснодарского края.

Вам будет интересно
11-летняя девочка из Петербурга пожертвовала деньги на лечение тяжелобольного льва Центр диких животных «Велес», Петербург, Ленобласть, Лев Принц, дикие животные
Символ Выборгского замка кот Филимон нашелся
Сегодняшнее исчезновение рыжего хулигана перепугало жителей Выборга. К счастью, пушистый был найден в этот же день. Неравнодушная жительница Выборга прислала нашей...
16.03.2022 277
Автор