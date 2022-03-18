11-летняя девочка из Петербурга пожертвовала деньги на лечение тяжелобольного льва

Подаренные на день рождения деньги юная благотворительница решила отправить на лечение и реабилитацию льва по кличке Принц.

Об этом пишет портал Мойка78 в пятницу, 18 марта. В Петербурге 11-летняя девочка решила помочь страдающему от недугов льву Принцу. Она пожертвовала на его лечение круглую сумму.

Деньги маленькая петербурженка получила на день рождения в качестве подарка от родителей. Вместо покупок игрушек и сладостей, девочка отдала средства на лечение Принца.

Тяжелобольной лев находится под присмотром медиков центра «Велес» с начала марта. Привезли его из Краснодарского края.