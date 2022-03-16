Символ Выборгского замка кот Филимон нашелся

Автор: Анастасия Щербакова
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Сегодняшнее исчезновение рыжего хулигана перепугало жителей Выборга. К счастью, пушистый был найден в этот же день.

Неравнодушная жительница Выборга прислала нашей редакции кадр, где целый и невредимый кот Филимон отдыхает после своей внезапной прогулки. Нашли усатого негодяя на Крепостной улице города.

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Мы его нашли! Благодарим от всего сердца всех неравнодушных и, особенно, двух жительниц с Крепостной улицы, обнаруживших беглеца. Сэр Филимон дома! Приходит в себя от стресса. Все в порядке, — делятся смотрители Выборгского замка.
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