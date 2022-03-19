Видео: имущество жителей СНТ у Всеволожска подожгли из мести. Но не им, а прошлому хозяину

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, жильцы дома в СНТ «Аист» возле Всеволожска стали заложниками роковой случайности. Их имущество подожгли из мести, но не им, а прошлому хозяину – коммерсанту и должнику.

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Им подожгли два автомобиля марок Mercedes-Benz и Opel. Дальше пламя перекинулось на коттедж. Глава семьи проснулся от хлопка, когда уже все горело. Он успел спасти супругу, двухлетнюю дочь и собаку, но кошка задохнулась.

Семья переехала в этом место две недели назад, купив дом в ипотеку за 12 млн рублей. Но, по словам мужчины, агент умолчал о поджигателях. В 2021 году прошлому хозяину спалили машину за долги. Дом продавался в спешке.

Семья пострадавших осталась на улице.