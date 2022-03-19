Сергей Перминов поддержал проект «Поднять перископы!» в Кронштадте

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор Сергей Перминов адресовал приветствие участникам открытия в Кронштадте 19 марта макета-экспозиции «Поднять перископы!».

Экспозиция увековечивает подвиг моряка-подводника, Героя Советского Союза А. Маринеско.

«Уроженец Одессы, верный своему долгу моряк-балтиец, отсюда, из Кронштадта, он шел в боевые походы Великой Отечественной войны, чтобы бить фашистскую гадину, породившую страдания нашей Родины», – сказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что для ныне живущих и последующих поколений экспозиция имеет высокое патриотическое звучание. И усилия всех сопричастных и просто неравнодушных людей заслуживают благодарности.