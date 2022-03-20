В Петербурге задержанному за фото Бандеры на сайте «Бессмертного полка» избрали меру пресечения

Калининский районный суд Петербурге запретил определенные действия Федору Белову, которого обвиняют в реабилитации нацизма. Он полностью признал свою вину.

Теперь ему нельзя выходить за пределы дома в ночное время суток, находиться в местах проведения публичных массовых мероприятий любого характера на срок до 16 мая 2022 года. А также использовать интернет и средства связи, за исключением общения с адвокатом и следователем, а также вызовов скорой, пожарных и спасателей.

Напомним, еще в мае 2020 года 23-летний Федор Белов отправил на сайт «Бессмертный полк онлайн» заявку с именем Степана Бандеры и его фотографией.