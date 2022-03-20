В Ленобласти в апреле стартует прием заявлений на льготные путевки в детский лагерь

С 1 апреля 2022 года откроется прием заявлений на получение бесплатных путевок для льготных категорий детей в оздоровительный лагерь «Островки» во Всеволожском районе.

Для получения бесплатной путевки необходимо обратиться в Комитет по опеке и попечительству Всеволожского района и предоставить следующие документы: заявление, оригинал и копия паспорта родителя, свидетельства о рождении или паспорта ребенка, документ, который подтверждает проживание ребенка во Всеволожском районе, а также документ, который подтверждает льготу. Об этом сообщили в пресс-службе Заневского городского поселения.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте.

Напомним, в Ленобласти также действует программы детского кешбэка. Родители смогут вернуть до половины стоимости путевки в детский лагерь.