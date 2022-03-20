В Петербурге пьяный водитель сбил пятилетнюю девочку на самокате – видео

Наезд на маленькую девочку произошел вечером 19 марта на Планерной улице в Петербурге.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 22-летний водитель Land Rover двигался прямо по тротуару вдоль улицы от Шуваловского проспекта в сторону Глухарской улицы. В этот момент по тротуару на самокате ехала пятилетняя девочка.
Ребенок был на улице со взрослыми. Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Виновник аварии был пьян и отказался от медицинского освидетельствования. Он доставлен в полицию для разбирательства и привлечения к ответственности.
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20.03.2022 103