В Петербурге пьяный водитель сбил пятилетнюю девочку на самокате – видео

Наезд на маленькую девочку произошел вечером 19 марта на Планерной улице в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 22-летний водитель Land Rover двигался прямо по тротуару вдоль улицы от Шуваловского проспекта в сторону Глухарской улицы. В этот момент по тротуару на самокате ехала пятилетняя девочка.

Ребенок был на улице со взрослыми. Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Виновник аварии был пьян и отказался от медицинского освидетельствования. Он доставлен в полицию для разбирательства и привлечения к ответственности.