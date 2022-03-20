Ольга Занко: Герои России должны быть жизненным ориентиром для молодежи

В воскресенье, 20 марта, в стране отмечают 30-летнюю годовщину со дня учреждения звания Герой Российской Федерации.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко поздравила с этой датой Героя Российской Федерации из Ленобласти Вячеслава Сивко.

«Уважаемый Вячеслав Владимирович <…> Вы — пример настоящего русского офицера, преданный защитник нашей Родины. Нам очень повезло, что у страны есть такие Герои, как Вы. <…> Вы наш повод для гордости. Мы будем благодарны вам всегда», — сказала Занко.

Вячеслав Сивко поблагодарил за поздравление и подарил парламентарию книгу о Героях России, изданную «Российской Ассоциацией Героев».

Вячеслав Викторович родом из Гатчины Ленобласти. Он служил в Воздушно-десантных войсках, командовал парашютно-десантными взводом, ротой, батальоном и полком. Участвовал в Афганской, первой чеченской войнах, в штурме Грозного.

В 1995 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга гвардии полковнику Вячеславу Сивко было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».