Бойцы Росгвардии взяли в плен на Украине нескольких лидеров нацбатальонов

Бойцы Росгвардии взяли в плен в Харьковской области нескольких лидеров нацбатальонов и пособников Службы безопасности Украины (СБУ).

Ночью во время форсирования реки Северный Донец на окраине Изюма росгвардейцы «приняли основной удар боевиков на себя», что позволило «выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров».

«В ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы», — сообщает ведомство в своей группе «ВКонтакте»

За свои действия 40 росгвардейцев представили к государственной награде.