В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 13,79,80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 629,630,633, 670-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- км 25-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 45-47 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снежных валов механизированным способом.
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А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 480,489,495 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- км 64-68 ограничение скорости движения в направлении г. Выборга с 08:00 до 20:00, замена СБО;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- подъезд к г. Выборгу № 2 км 0-9 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 100-159 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.
А-121 «Сортавала»:
- км 19-37 ограничение скорости движения в направлении Ленинградской области с 08:00 до 20:00, очистка и мойка дорожных знаков;
- км 21+450 ограничение скорости движения в направлении Ленинградской области с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 27-20 ограничение скорости движения в направлении Ленинградской области с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37-0 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков.