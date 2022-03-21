По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста» после заявления 36-летнего жителя Невского района.

Мужчина сообщил, что его 12-летняя дочь познакомилась в социальной сети с мужчиной. Он договорился о встрече и изнасиловал ее. Девочка общалась с ним с июня по сентябрь 2021 года и лишь недавно все рассказала родителям.

Подозреваемый задержан 20 марта возле дома № 2 на проспекте Елизарова в Санкт-Петербурге. Им оказался 37-летний кондуктор.