Пассажирский Boeing 737 разбился в Китае. На борту 133 человека

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

На юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На борту находились 133 человека.

Самолет потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Официальной информации о пострадавших на момент подготовки публикации не поступало.

Ведутся поисково-спасательные работы, которые затрудняет начавшийся на месте крушения лесной пожар.

Вам будет интересно
Пассажирский Boeing 737 разбился в Китае. На борту 133 человека Китай, China Eastern Airlines, Boeing 737
В странах Прибалтики начался продовольственный кризис
Торговые сети Литвы, Латвии и Эстонии отказались от продажи товаров из России и Белоруссии. Последствия этого решения теперь можно наблюдать...
16.03.2022 679
Автор