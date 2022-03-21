Пассажирский Boeing 737 разбился в Китае. На борту 133 человека

На юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На борту находились 133 человека.
Самолет потерпел крушение в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Официальной информации о пострадавших на момент подготовки публикации не поступало.
Ведутся поисково-спасательные работы, которые затрудняет начавшийся на месте крушения лесной пожар.
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16.03.2022 679