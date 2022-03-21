На вопросы жителей Ленобласти ответит «Помощник Объясняем.рф»

Чат-бот запустило Правительство России работает в мессенджерах и соцсетях.

На информационном ресурсе «Объясняем.рф» появился чат-бот «Объясняем.рф». Он работает в мессенджерах Telegram, Viber и социальной сети «ВКонтакте».

Через помощника можно получить актуальную информацию о лекарствах, пособиях и новых мерах поддержки в России, узнать о ситуации с денежными операциями и других темах. Кроме того сайт призван опровергать фейки о военной спецоперации на Украине и экономической ситуации в стране, на нем также в один клик можно получить доступ к официальным комментариям Правительства РФ, ведомств, министерств, экспертов, полезным контактам и ссылкам.

Ответы на региональные вопросы дают на ленинградских ресурсах Объясняем.рф в ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме.